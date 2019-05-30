هازارد يُعلنها: أعتقد أنه الوداع.. اتخذت قراري بالفعل وأنتظر قرار الناديين

أكد البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، أنه قام بالإعلان عن قراره النهائي بشأن مستقبله الموسم المقبل، وينتظر الحسم خلال أيام، مشيرا الى الوقت قد حان لتجربة جديدة بالنسبة له.

وقاد هازارد تشيلسي للتتويج بلقب بطولة الدوري الأوروبي بعدما تغلب على جاره أرسنال 4 / 1 اليوم الأربعاء في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الاستاد الأولمبي في باكو عاصمة اذربيجان.

وقال هازارد في تصريحاته بعد المباراة "في غضون أيام سوف يتم اتخاذ القرار النهائي، الهدف الأساسي الذي كنت أسعى له مؤخرا هو التتويج بالدوري الأوروبي".

وتابع "لقد اتخذت قراري بالفعل، والأن أنا انتظر قرار كلا الناديين".

وواصل "أعتقد أنه حان وقت الوداع، لا في كرة القدم، لا تعلم ما يمكن أن يحدث".

وصرح "كنت أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي وتحقق الأمر من خلال أحد أكبر الأندية، أعتقد أنه حان الوقت لكي أخوض تجربة جديدة في مسيرتي".

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كشفت الصحف الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني سيعلن الأسبوع المقبل عن أول صفقاته الجديدة في موسم الانتقالات الصيفية وأن اللاعب البلجيكي الكبير ايدن هازارد سيكون أول من يطأ بقدميه ملعب سانتياجو يبرنابيو، معقل ريال مدريد، لتقديمه كنجم جديد للنادي الملكي أمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة.

وأكدت صحيفة "أ س" الإسبانية أن هازارد سيسجل ظهوره الأول على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الثالث من يونيو المقبل.

وكان فلورينتيو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد أكد في تصريحات إذاعية في وقت سابق أن هازارد يعد أول أهداف المشروع الجديد للنادي الإسباني.

وعن النهائي الأوروبي قال هازارد "لقد كانت مباراة جيدة بالنسبة للفريقين، كان هناك بعض التوتر لأنها مباراة نهائية، لكن عندما سجل أوليفيه جيرو الهدف الأول، الأمر كان رائعا بالنسبة لنا".

واختتم هازارد تصريحاته قائلا "لعبنا بطريقة جيدة وقمنا بالسيطرة على اللعب، سعيد للغاية بمغادرة المباراة بصحبة كأس الدوري الأوروبي".