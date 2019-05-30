تشيلسي يسحق أرسنال برباعية ويتوج بطلاً للدوري الأوروبي

تعرض أرسنال لهزيمة مفزعة في نهائي الدوري الأوروبي بأربعة أهداف مقابل هدف أمام تشيلسي ليفقد فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في نهائي أقيم في باكو بأذربيجان.

جيرو افتتح التسجيل ثم أضاف بيدرو الهدف الثاني قبل أن يسجل هازارد الثالث من ركلة جزاء، وعاد أرسنال بهدف عن طريق أيوبي، قبل أن يرد تشيلسي بهدف رابع بتوقيع هازارد.

ملخص المباراة

مرت الدقائق الأولى بلا محاولات خطيرة لكلا الفريقين، وفي الدقيقة 15 حصل تشيلسي على ركلة حرة أمام منطقة جزاء أرسنال على الجهة اليسرى حولها هازارد عرضية من الجميع وذهبت إلى جوار القائم.

وأطلق تشاكا تسديدة صاروخية في الدقيقة 28 من خارج منطقة الجزاء مرت من الحارس وارتطمت بالعارضة ثم خرجت إلى ضربة مرمى للفريق الأزرق.

وكاد جيرو أن يتقدم لفريق تشيلسي في الدقيقة 39 بتسديدة قوية بيسراه كانت في طريقها للشباك لكن بيتر تشيك تألق ونجح في تحويل الكرة إلى ضربة ركنية.

ونجح إيمرسون في إرسال عرضية خطيرة من الجهة اليسرى في الدقيقة 50 ليحولها الفرنسي جيرو برأسية رائعة مرت إلى شباك الحارس بيتر تشيك ليتقدم الفريق الأزرق بالهدف الأول.

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وضاعف تشيلسي تقدمه في الدقيقة 60 بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من إدين هازارد حولها اللاعب بيدرو بيسراه إلى شباك بيتر تشيك معلناً عن الهدف الثاني للأزرق.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 65 بعد تدخل قوي ضد اللاعب جيرو، ليتصدى إدين هازارد للتسديد بتسجيل الكرة أرضية في منتصف المرمى بينما ذهب تشيك إلى الزاوية اليسرى.

وبعد نزوله نجح اللاعب إيوبي في تقليص الفارق بتسجيل هدف أرسنال الأول في الدقيقة 69 بصاروخية من خارج منطقة الجزاء عانقت شباك الحارس كيبا.

وواصل الفرنسي جيرو التألق بصناعة هدف رابع لتشيلسي في الدقيقة 72 بعد تمهيد الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء إلى هازارد لينفرد الأخير بالشباك ويسجل هدفاً رابعاً.

ويليان كان قريباً من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 79 بعد انطلاقة سريعة في دفاعات أرسنال انتهت داخل منطقة الجزاء بتسديدة أرضية زاحفة حولها الحارس تشيك إلى ضربة ركنية.

ويلوك حاول تقليص الفارق في الدقيقة 84 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت إلى جوار القائم الأيسر للحارس كيبا ليستمر تقدم الأزرق بفارق ثلاثة أهداف.