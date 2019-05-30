ميليتاو لا يُصدق انتقاله لريال مدريد

قال مدافع بورتو البرتغالي، إيدير ميليتاو، اليوم الأربعاء، إنه ما زال لا يصدق أنه سينتقل لريال مدريد الإسباني.

وأضاف ميليتاو، الذي انضم للمنتخب البرازيلي لخوض بطولة كوبا أمريكا 2019 "هذه الأمور كلها جديدة عليّ. لقد حدثت الكثير من الأشياء في حياتي بسرعة. سأشعر أن المسألة حقيقية وأنا هناك في مدريد وأرى كل شيء. حينها فقط سأصدق".

وأوضح أنه يتحدث كثيرًا مع لاعب وسط الريال، البرازيلي كاسيميرو، حول مستقبله في النادي الإسباني.

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وأشار المدافع إلى أنه سمع إشاعات عن اهتمام ريال مدريد بضم مواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان، إلا أنه لا يعرف شيئا عن المسألة.

وقال ميليتاو "ثمة حديث على الإنترنت بخصوص المسألة ورأيتها، لكن لا أعرف شيئا عن انتقاله لريال مدريد".

وأشار ميليتاو من ناحية أخرى بخصوص الإصابة التي تعرض لها نيمار في مران الأمس "أعتقد أنها ليست خطيرة. حدث هذا بينما يركل الكرة، لكن أظن أن كل الأمور ستنتهي على ما يرام".