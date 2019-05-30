نيمار يتورط في واقعة مؤسفة

قام نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، بإسقاط أحد زملائه، خلال مران راقصي السامبا، استعدادًا لخوض بطولة كوبا أمريكا التي ستنطلق يوم 14 يونيو/حزيران المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ويفرتون صاحب الـ 19 عامًا، وضع نيمار في موقف محرج خلال مران البرازيل، بعد أن مرر الكرة من بين قدميه.

وقام نيمار برد فعل غاضب على الموقف، حيث جذب اللاعب الشاب من قميصه، ثم أسقطه على أرض الملعب، وتركه لمواصلة المران.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن أن لاعب باريس سان جرمان، داني ألفيس، سيحمل شارة قيادة منتخب السامبا في كوبا أمريكا الشهر المقبل، بدلًا من نيمار، زميله في النادي الفرنسي.

وجاء قرار تجريد نيمار من ارتداء الشارة، بسبب تحفظ تيتي مدرب راقصي السامبا، على سلوكيات اللاعب مع فريقه الفرنسي في الفترة الأخيرة.