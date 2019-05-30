قام نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، بإسقاط أحد زملائه، خلال مران راقصي السامبا، استعدادًا لخوض بطولة كوبا أمريكا التي ستنطلق يوم 14 يونيو/حزيران المقبل.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ويفرتون صاحب الـ 19 عامًا، وضع نيمار في موقف محرج خلال مران البرازيل، بعد أن مرر الكرة من بين قدميه.
وقام نيمار برد فعل غاضب على الموقف، حيث جذب اللاعب الشاب من قميصه، ثم أسقطه على أرض الملعب، وتركه لمواصلة المران.
وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن أن لاعب باريس سان جرمان، داني ألفيس، سيحمل شارة قيادة منتخب السامبا في كوبا أمريكا الشهر المقبل، بدلًا من نيمار، زميله في النادي الفرنسي.
وجاء قرار تجريد نيمار من ارتداء الشارة، بسبب تحفظ تيتي مدرب راقصي السامبا، على سلوكيات اللاعب مع فريقه الفرنسي في الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار يتورط في واقعة مؤسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.