سر رفض نجم نابولي الانضمام ليوفنتوس

كشف ماريو جيوفريدي، وكيل أعمال نجم نابولي، سر رفض موكله الرحيل عن صفوف فريق الجنوب، في الفترة الماضية.

وقال جيوفريدي، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "النية هي رحيل السيد هساي وماريو روي، الظهيرين الأيمن والأيسر لنابولي، أعتقد أن ماريو فعل أشياء مهمة في هذين العامين، لكن فرصتهما تضاءلت وهذا أمر يؤلمني".

وأضاف "لا أعتقد أن نابولي سيجد ظهيرا أيسر أقوى من ماريو روي، الأمور تغيرت، أكرر، هذا يؤلم.. أعتقد أنه كان لديه موسمًا جيدًا، وكنت أود رؤيته مجددا بالفريق".

وواصل "ومع ذلك، البرتغالي لديه اهتمام كبير من أندية عديدة مثل تورينو، ميلان، بنفيكا، أعتقد أن بنفيكا هي خطوة أحلامه".

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وحول السيد هساي، صرح وكيله "لمدة 3 سنوات كان هساي أفضل طهير أيمن، في موسمه الأخير تحت قيادة ماوريسيو ساري، جاء يوفنتوس وتواصل مع اللاعب الذي قال لا، لأنه أراد الفوز بالإسكوديتو مع نابولي".

وتابع "بالرغم من أنه في العام الماضي انخفض مستواه، لكنه لم يكن اللاعب الوحيد الذي تعرض لذلك، لا أقول إن هذا خطأ أنشيلوتي، لكن أمر طبيعي أن يهبط مستواك إذا قمت فجأة بتغيير أسلوب اللعب".

وأكمل "لا أتساءل لماذا يتم انتقاد هساي وماريو روي فقط، أعتقد أن ذلك أمرًا خاطئًا، لدينا الكثير من الاهتمام من الفرق الأخرى، سنتهي عقد هساي العام المقبل، وأعتقد أن الوقت مناسب للتغيير".

وختم "أتلتيكو مدريد سأل عن مدى توافر هساي، لكنه ليس النادي الوحيد المهتم.. فابيو باراتيتسي، مدير يوفنتوس الرياضي أيضًا معجب بالفتى، الذي سينتقل بالتأكيد لنادٍ كبير".