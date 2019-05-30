ميسي يلتحق بمران الأرجنتين.. ويتحدث عن مرارة الخروج الأوروبي

تدرب ليونيل ميسي الأربعاء، للمرة الأولى مع زملائه في منتخب الأرجنتين، استعدادا لبطولة كوبا أمريكا في البرازيل، التي تجرى في الفترة بين 14 يونيو/حزيران المقبل والسابع من يوليو/تموز المقبل.

ووصل مهاجم برشلونة الإسباني الثلاثاء إلى بلاده، حيث أجرى مرانا داخل صالة ألعاب القوى، قبل أن يتحدث إلى المدرب ليونيل سكالوني، ومدير المنتخبات الوطنية سيزار لويس مينوتي.

وأكد مينوتي "يمتلك ليو روحا قتالية رائعة ولن يؤثر إحباط دوري الأبطال على التزامه مع الألبيسيليستي، يعتبر كل مباراة تحديا، لكن صحيح أن هناك جرحا معنويا يلحظ عليه، خاصة حين يتكلم عن المرارة التي شعر بها لدى الإقصاء من التشامبيونز"، وذلك عبر مقال نشرته صحيفة (سبورت) الأربعاء.

ويتواجد 17 لاعبا آخرين في تجمع منتخب الأرجنتين ببوينوس أيرس وهم الحارس أجوستين مارشسين والمدافعين خيرمان بيزيلا ونيكولاس تاليافيكو وميلتون كاسكو وراميرو فونس موري ورينزو سارابيا ونيكولاس أوتاميندي، ولاعبي الوسط ماركوس أكونيا ورودريجو دي باول وجيوفاني لو ثيلسو ولياندرو باريديس وجيدو رودريجيز وروبرتو بيريرا، والمهاجمين لاوتارو مارتينيز وباولو ديبالا وأنخل دي ماريا وسيرجيو أجويرو.

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ومن المنتظر أن يلحق كل من فرانكو أرماني وإيزيكيل بالاسيو وماتياس سواريز لاعبي ريفر بليت، وإستيبان أندرادا حارس مرمى بوكاجونيورز أيضا بالتجمع، حيث لا يزالوا مع فرقهم.

فيما لا يزال المدافع خوان فويث خارج البلاد حيث يخوض نهائي دوري الأبطال مع فريقه الإنجليزي توتنهام هوتسبير، أمام ليفربول.

ويخوض راقصو التانجو مباراة ودية على أرضهم مع نيكاراجوا في السابع من يونيو/حزيران المقبل، ينطلقوا بعدها نحو البرازيل للمشاركة في كوبا أمريكا.