اليابان تتعادل مع إيطاليا في مونديال الشباب

حسم المنتخب الياباني تأهله إلى الدور الثاني، في بطولة كأس العالم 2019 لكرة القدم للشباب (تحت 20 عامًا)، برفقة نظيره الإيطالي، بعدما تعادل معه سلبيًا، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية، والتي شهدت أيضًا فوز الإكوادور على المكسيك (1/0).

ورفع المنتخب الإيطالي، الذي كان قد حسم بالفعل تأهله للدور الثاني (ثمن النهائي)، رصيده إلى سبع نقاط، ليفوز بصدارة المجموعة، وتلاه المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد خمس نقاط.

أما منتخب الإكوادور فقد اقترب بشكل كبير من التأهل، ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، بينما خرج المنتخب المكسيكي من البطولة، دون أن يحصد أي نقطة.

وسجل جونزالو بلاتا في الدقيقة 12، هدف الإكوادور الوحيد في مرمى المكسيك، إثر تمريرة من جوستافو فاليسيا.