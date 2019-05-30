سبب فشل رحيل خاميس إلى الكالتشيو

كشف دانييلي فاجيانو المدير الرياضي لنادي بارما، أنه كان قريبًا من ضم الكولومبي خاميس رودريجيز، في بداية مسيرته الكروية لصفوف باري.

وقال فاجيانو، خلال تصريحاته لصحيفة كوريري ديللو سبورت "خاميس كان من الممكن أن يكون في صفوف باري، في ملكية مشتركة مع يوفنتوس، لكن الأمور لم تحسم بسبب بعض الأمور المالية".

وأضاف "ذهبت لرؤية خافيير باستوري أيضًا، ولكن باليرمو قام بعمل جيد للحصول على خدماته".

يُذكر أن خاميس انتهت إعارته في بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، لكن حتى الآن لم يحسم النادي البافاري موقفه النهائي من تفعيل بند الشراء في عقده، والأقرب عودته إلى ريال مدريد الذي يسعى للتخلص منه.

وتسعى عدة أندية للظفر بخدمات خاميس رودريجيز، أبرزها يوفنتوس ونابولي وليفربول وباريس سان جيرمان.