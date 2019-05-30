روبرتسون ردًا على المشككين: انظروا لصلاح وفان دايك

وجه آندي روبرتسون ظهير ليفربول، رسالة إلى الذين شككوا في قدرات زملائه، لافتًا إلى أن معظم لاعبي الكرة عانوا في فترة البدايات.

روبرتسون قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية :"أحد أفضل الأشياء في كرة القدم، هو وجود كثير من الناس مثلي الذي تغلبوا على المشككين في امكانياتهم".

وتابع :"معظم اللاعبين الذين وصلوا للقمة عانوا في فترة البدايات".

واستشهد ظهير ليفربول بالثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، قائلاً :"مو تم التخلص منه في تشيلسي، وقيل أنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية بعدما فشل في الدوري الإنجليزي".

وأكمل :"صلاح أثبت أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

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وواصل :"فان دايك عانى كذلك، كم عدد من المدربين والكشافة اعتقدوا أنه لن يستطيع الوصول للقمة، والآن أثبت أنه أفضل مدافع في العالم".

وكان صلاح خاض تجربة قصيرة في صفوف تشيلسي ليرحل على سبيل الإعارة لصفوف فيورنتينا ومنه إلى روما الإيطاليين الذي حصل على خدماته بصورة نهائية من صفوف البلوز.

وأصبح صلاح لاعبًا في صفوف ليفربول في صيف 2017 لينجح من ذلك الحين أن يحصل على هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة توتنهام هوتسبير يوم السبت المقبل في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.