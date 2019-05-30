رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة لاعبيه، استعدادًا للدخول في معسكر خارجي، خلال يونيو/حزيران المقبل، ضمن التحضيرات لخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2020.

ويستعد منتخب الفراعنة إلى خوض مباراتين وديتين أمام أوزبكستان يومي 9 و11 يونيو/حزيران المقبل، ثم مواجهة فلسطين والسودان وديًا.

وجاءت القائمة كالتالي:

عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير، أسامة جلال، محمود الجزار، أحمد رمضان، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمد صادق، عبد الرحمن مجدي، كريم العراقي، أكرم توفيق، أحمد مصطفى، غنام محمد، ناصر ماهر، إمام عاشور، أحمد حمدي، عمار حمدي، صلاح محسن، ناصر منسي، مصطفى محمد، رمضان صبحي، عمر مرموش، أحمد ياسر ريان، كريم يحيى، أحمد أيمن، أحمد يوسف، أحمد سعيد.