كوت ديفوار تعلن قائمتها الأولية لأمم إفريقيا.. بيبي وزاها يقودان الهجوم

أعلن إبراهيم كامارا المدير الفني لكوت ديفوار عن القائمة الأولية لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم بمصر.

وتلعب كوت ديفوار مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم جنوب إفريقيا، المغرب، وناميبيا.

وضمت القائمة الأولية التي أعلنها إبراهيم كامارا 27 لاعبًا، على أن يتم خوض مباراة ودية واحدة مع جزر القمر في فرنسا.

وحدد منتخب كوت ديفوار يوم 9 يونيو القادم من أجل الكشف عن القائمة النهائية للفريق التي ستضم 23 لاعبًا.

يبرز في قائمة المنتخب اللاعب نيكولاس بيبي أحد أبرز اللاعبين في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي الذي دخل دائرة اهتمام كبار أندية أوروبا، إضافة إلى ويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس، وسيرجي أورييه لاعب توتنهام.

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وتكونت القائمة من:

حراسة المرمى: سيلفان جبوهوو (مازيمبي)، بدرا علي (فري ستيت ستارز)، تاب إبرا إليزاير (سان بدرو)، سيسيه عبد الكريم (أسيك ميموزا).

خط الدفاع: سيرج أوريه (توتنهام)، باكايكو مامادو (ريد ستار)، وونلو كوليبالي (أسيك ميموزا)، بامبا عبد الله (أنجيه)، إسماعيل تراوري (أنجيه)، ويلفريد كانون (أدو دين هاج)، ديلي سيمون (سلافيا براغ)، كومار تشيك (نادي وداد الرياضي).

خط الوسط: فرانك كيسي (ميلان)، سيري دي (نيوشاتل)، جون فيليب جبامين (ماينز)، سيري ميتشل (فولهام)، إبراهيم سنجاري (تولوز)، فيكتوريان أنجبان (ميتز)، اسماعيل ديوماندي (كان).

خط الهجوم: جوناثان كودجيا (استون فيلا)، ماكس جرادل (تولوز)، نيكولاس بيبي (ليل)، ويلفرد زاها (كريستال بالاس)، ماكسويل كورني (أولمبيك ليون)، أسيل روجر (يونج بويز إف سي)، ويلفرد بوني (العربي)، يوهان بولي (سينت ترويدن).