رئيس اتحاد الكرة الإسباني يفوز بمنصب نائب رئيس اليويفا

اختير رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بالإجماع نائبا لرئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للأخير الذي جرى اليوم الأربعاء في باكو، عاصمة أذربيجان.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء في بيان له أن السلوفيني الكسندر سيفرين، رئيس اليويفا، هو من اقترح اسم روبياليس لهذا المنصب ليتم اختياره بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة الأوروبي.

وجاء فوز روبياليس بمنصب نائب رئيس اليويفا بعد عدة سنوات من تقلد منصب رئيس اتحاد الكرة الإسباني وبعد أشهر قليلة من فوزه بعضوية اللجنة التنفيذية لليويفا.

وأصبح روبياليس النائب الأصغر سنا بين النواب الأربعة لرئيس اليويفا في الوقت الراهن، كما يعد أحد المسؤولين الأصغر سنا من بين جميع من تقلدوا هذا المنصب عبر تاريخ اليويفا.

وأصبح روبياليس نائبا لرئيس اليويفا خلفا للرئيس السابق للاتحاد الألماني، رينارد جريندل، الذي استقال من هذا المنصب على خلفية إدانته بإخفاء دخول مالية لإحدى الشركات التابعة للاتحاد بلغت 78 ألف يورو.