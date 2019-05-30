بوكيتينو يضع روز في موقف محرج

يشتهر داني روز مدافع توتنهام هوتسبير، بأحاديثه الصريحة التي أدت به في الماضي إلى التشكيك علنا في طموحات النادي وقدراته على المنافسة على أكبر الألقاب.

لكن ومع استعداد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل ووجود فرصة له لنيل أكبر الألقاب في تاريخ النادي، بدا روز سعيدا لأن مدربه ماوريسيو بوكيتينو أثبت خطأ هذا الاعتقاد لديه.

وقال روز، الذي انضم إلى توتنهام قادما من ليدز يونايتد كلاعب ناشئ عام 2007 وتأهل للبطولة لأول مرة في 2010 "منذ أن انضممت إلى هذا النادي، فإن بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لم يدر بخلدي على الإطلاق".

وأضاف "صعدنا إلى نهائي كأس رابطة الأندية وبلغنا قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ومررنا بمراحل صعود وهبوط في الدوري ولم نقترب على الإطلاق من هذا الوضع".

وتابع "أصبحنا الآن على بعد 90 دقيقة من لقب دوري أبطال أوروبا. لم أكن اعتقد أن هذا يمكن أن يحدث مع توتنهام. هذا يظهر لك أن كل شيء يمكن أن يحدث في عالم كرة القدم".

وكان بوكيتينو يمتلك دوما طموحات كبيرة لتوتنهام، منذ أن تولى تدريب الفريق في 2014 وتحدث عن الحاجة لتغيير عقلية النادي عقب الإنهاء مرارا خارج أول أربعة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

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وكان روز من أوائل من أقروا بأنه لم يأخذ رسالة المدرب الجديد على محمل الجد.

وأضاف روز متحدثا للصحفيين قبل المواجهة المقررة في مدريد "لم يكن الأمر أنني لا أصدقه، بل أنني لم أفهمه. فهمت الآن بالتأكيد. أظهر هذا الموقف لماذا هو مدرب ولماذا أنا لاعب".

وتصدر اللاعب البالغ من العمر 28 عاما العناوين قبل عامين بسبب تساؤله عن السبب في عدم دخول توتنهام في منافسة مع بقية فرق الدوري الممتاز لضم كبار اللاعبين قائلا إنه يتعاقد مع لاعبين غير معروفين كان يقوم بالبحث عنهم عبر موقع جوجل.

ولم يتعاقد توتنهام مع أي لاعب منذ لوكاس مورا في يناير/ كانون الثاني 2018 وتفوق عليه كافة المنافسين في الإنفاق لكن روز يرى الآن قيمة حفاظ بوكيتينو على تشكيلة متماسكة معا وكونه حذرا فيما يتعلق بإحداث أي هزة لتوازن الفريق.

وقال "على الرغم مما أكون قد قلته في الماضي، فإن المدرب يعتقد فيما يقوم به ونحن جميعا خلفه وسنرى ما سنصل إليه في نهاية المطاف".

وأتم "وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وسنخوض عاما آخر في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. يجب أن يعزى الكثير من الفضل للمدرب".