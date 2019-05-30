شكرا لقرائتكم الزمالك يسعى لهزيمة الانتاج الليلة قبل لقاء القمة مع الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الزمالك للمنافسة بقوة على لقب الدورى، بمواجهة الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

حيث يرغب الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة قبل مواجهة الأهلى فى أخر لقاءات الدورى، لاسيما وأن المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، ويتبقى له مواجهة المقاولون والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مواجهة الإنتاج وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى، ثم الأهلى.

من جانبه، شدد كريستيان جروس، على لاعبيه بضرورة غلق ملف الكونفدرالية الأفريقية، والتركيز فى مواجهة الإنتاج، وعدم التهاون أو الشعور بتحقيق الانجاز الأفريقى ومن ثم عدم التركيز فى أول مباراة بالدورى بعد حصد اللقب، حيث تحدث الخواجة السويسرى مع اللاعبين مطالبهم بضرورة تحقيق الفوز خلال مواجهة الفريق الحربى، واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المقدمة التى يحتلها الأهلى حاليًا، مؤكدًا إنه لا يوجد مجال للتفريط فى أى نقطة من المباريات المقبلة.

كما رفض جروس التحدث مع اللاعبين حول مصيره مع القلعة البيضاء، وتجاهل هذا الأمر بشكل كلى، حتى لا يؤثر على تركيز اللاعبين، خاصة وأن عقده مع الزمالك سينتهى بعد مواجهة الإنتاج الحربى، ومازال الأمر غير محسوم بالنسبة لمجلس الإدارة، سواء باستمرار الخواجة حتى نهاية الموسم الكروى، أو رحيله والاستعانة بمدير فنى سواء دائم أو مؤقت لاستكمال ما يتبقى من الدورى هذا الموسم.

Advertisements

على الجانب الأخر، طالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج، لاعبيه باستغلال نشوة لاعبى الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية، والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى، والذى مازال يطارد الإنتاج الذى لم يحسم موقفه حتى الأن، كما شدد مختار على ضرورة استغلال تقدم جناحى الأبيض، والعمل على التسجيل من أنصاف الفرص، مع التأمين الدفاعى المحكم وعدم منح الأبيض أى فرصة للوصول إلى المرمى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدف.