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جدة - عمرو شويل فيفا يفوض عمرو محب لتوقيع بروتوكول مع الجبلاية لتطوير الكرة المصرية

فوض مركز الدراسات الرياضية السويسرى CIES الشريك التعليمي للاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الدكتور عمرو محب ممثل المركز بمصر للتفاوض مع اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة بشأن توقيع بروتوكول تعاون لثقل العاملين بمجال كرة القدم بالدورات التدريبية ورفع كفاءة العاملين فى المنظومة بمصر.

ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم الى رفع كفاءة الاتحادات الأهلية وفقًا لحاجة كل اتحاد حيث من المقرر ان يشرف الاتحاد الدولي على العديد من الدورات التدريبية سواء على مستوى الإدارة أو المساعدات التعليمية من خلال ايفاد الخبراء من مختلف انحاء العالم لمصر لثقل القائمين على إدارة الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن اتحاد تشيلى وعدد من الاتحادات فى أمريكا اللاتينية توقيع البروتوكول بحيث يشرف المركز التابع للاتحاد الدولي للعبة على ثقل المنظومة بالدورات اللازمة وتوفير كافة الخبرات اللازمة لرفع كفاءة العمل هناك لمساعدة تلك الاتحادات فى تحقيق أهدافها.

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من جانبه، قال عمرو محب فى تصريحات خاصة انه سيطرح الأمر على اتحاد الكرة خلال الإسبوع الجارى للوصول الى الصيغة التوافقية على الخدمات التى تحتاجها الكرة المصرية لتوفير الخبرات العلمية الأوروبية والعالمية خاصة وأن مركز الدراسات الرياضية السويسرى يمتلك أكبر قاعدة من الخبراء العاملين مع الاتحاد الدولي والمعتمدين كمحاضريين.

أضاف عمرو محب أن الاتفاق الأخير مع اتحاد مثل شيلى جاء تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة الذى منح الضوء الأخضر لمساعدة كافة الاتحادات الأهلية على الوصول الى المستوى الاحترافي الذى يتطلبه عالم الساحرة المستديرة فى كافة أنحاء العالم ومصر.