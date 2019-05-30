شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي في ملف التأجيلات قبل جلسة السبت الطارئة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو النادي الاهلي بموقفهم الرافض لتأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا التى تنطلق في مصر 21 يونيو المقبل حيث رفض مجلس الإدارة التراجع عن القرار الذى سبق وتم اتخاذه الجمعة الماضي بعدم إستكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أى مباراة للفريق لما بعد أمم أفريقيا .

وينوي المجلس تفعيل قراره في جلسة السبت المقبل الطارئة التى تم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية ، ويرى المجلس الأهلاوي أن شروط تكافؤ الفرص لن يتحقق في مسابقة الدوري لذا إستقر المجلس على عدم إستكمال المسابقة .

كما يرى مسئولو القلعة الحمراء إن اتحاد الكرة أعلن غنه سيتواصل مع جميع الأندية قبل إعلان جدول مواعيد الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري من أجل الحصول على إستفساراتهم بخصوص هذا الأمر لكن أحداً من الجبلاية لم يتواصل مع إدارة الاهلي التى فوجئت بإعلان جدول الدوري أمس الأول ، الثلاثاء، والذى شهد التأكيد على إقامة مباراتي الاهلي أمام المقاولون العرب والزمالك بعد أمم أفريقيا وهو ما يرفضه مسئولو القلعة الحمراء لذا سيكون قرار رفض إستكمال المسابقة في جلسة السبت المقبل هو الأقرب بنسبة تتعدي الـ95 %.