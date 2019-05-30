شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بتروسبورت .. 7 أرقام لـ" الزمالك و الإنتاج الحربى " فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المرتقبة بين فريقا الزمالك والإنتاج الحربى و المحدد لها العاشرة مساء اليوم، الخميس،على إستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض على تحقيق الفوز من أجل الزحف إلى القمة لمزاحمة الأهلى ، بينما يطمح الإنتاج الحربى فى تحقيق مفاجاة على حساب المارد الأبيض .

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ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الزمالك و الإنتاج الحربى " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :