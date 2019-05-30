شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

يلتقي تشيلسي مع آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، بينما تقام 4 مباريات في كأس العالم للشباب. وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو (آيار): الدوري الأوروبي 23:00 تشيلسي × آرسنال Advertisements كأس العالم للشباب 20:00 الإكوادور × المكسيك 20:00 إيطاليا × اليابان 22:30 السنغال × بولندا 22:30 كولومبيا × تاهيتي

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