إنجاز خاص لـ«ساري» بعد التتويج بالدوري الأوروبي

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تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
ساري
حقق الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، رقمًا مميزًا في مسيرته كمدرب إيطالي، بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه الإنجليزي موسم 2018-2019، مساء الأربعاء، على حساب أرسنال. وقاد ساري تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على على نظيره أرسنال، بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب باكو الأوليمبي في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي أوليفييه جيرو.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عقب المباراة، أن المدرب حقق إنجازًا إيطاليًا مميزًا بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي، حيث أصبح أول مدرب إيطالي يفوز بلقب بطولة الدوري الأوروبي منذ عام 1999. وأوضح موقع «اليويفا»، أن ساري تمكن من حصد لقب البطولة كمدرب محققًا
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عقب المباراة، أن المدرب حقق إنجازًا إيطاليًا مميزًا بعد فوزه بلقب الدوري الأوروبي، حيث أصبح أول مدرب إيطالي يفوز بلقب بطولة الدوري الأوروبي منذ عام 1999.
وأوضح موقع «اليويفا»، أن ساري تمكن من حصد لقب البطولة كمدرب محققًا رقمًا غائبًا منذ 20 عامًا كاملة عن المدربين الإيطاليين، منذ فوز مواطنه ألبرتو ماليساني باللقب في نسخة عام 1999مع فريق بارما.
وأفادت تقارير صحفية عديدة خلال الأيام الماضية، بأن ساري اقترب من الرحيل عن قلعة «ستامفورد بريدج»، وأن وجهته المحتملة ستكون في يوفنتوس، خلفًا لماسيمليانو أليجري.
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