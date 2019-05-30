الامارات | الأهلي السعودي يغري "عموري" بمبلغ مالي مغري

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يغري "عموري" بمبلغ مالي مغري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الخميس أن النادي الأهلي السعودي دخل على خط مفاوضات مع اللاعب عمر عبدالرحمن الشهير بـ "عموري" المنتهي عقده مع فريق الهلال وذلك من خلال تقديم عرضاً مالياً مغرياً لكسب خدماته في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير منصور بن مشعل الشرفي البارز والأكثر حضوراً على الساحة بالنادي الأهلي هذه الفترة هو من يقود دفة المفاوضات، حيث قدم عرضاً مالياً بلغ 25 مليون ريال سعودي لكسب خدمات اللاعب في الموسم المقبل.

Advertisements

أوضحت الصحيفة أن اللاعب عمر عبدالرحمن سيقبل بعرض النادي الأهلي في حال لم يفتح معه المسؤولين بنادي الهلال ملف التجديد والاستمرار في الموسم القادم، حيث يمنح عموري الأولوية للنادي العاصمي.

وكان عمر عبدالرحمن انضم لنادي الهلال السعودي في صيف العام الماضي قادماً من نادي العين، إلا أن تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ساهم في نهاية مشواره مبكراً وغيابه عن صفوف النادي الأزرق.

وتماثل نجم "الأبيض" للشفاء مع نهاية الموسم بعدما أجرى عملية جراحية في مدينة برشلونة وخضع بدها لبرنامج تأهيلي طويل نجح في ختامه والعودة لمداعبة الكرة في تدريبات الفريق الهلالي، قبل أن يستدعيه المدرب الهولندي فان مارفيك للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المقرر إقامته في النمسا.