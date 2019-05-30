الامارات | رسمياً.. الظفرة يتعاقد مع أول أجانب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الظفرة يتعاقد مع أول أجانب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة الظفرة لكرة القدم، رسمياً مع المهاجم الهولندي مايكل روشوفيل بعقد لمدة موسمين في خانة اللاعب البرازيلي رومولو دوس سانتوس ليكون بذلك روشوفيل أول اللاعبين الأجانب الذين يتم التعاقد معهم في دوري الخليج العربي استعداداً للموسم الجديد.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الظفرة في "تويتر" أن التعاقد مع روشوفيل الذي سيظهر مع الفريق بالرقم 7 جاء صفقة الانتقال الحر قادماً من فريق إن أي سي بريدا الهولندي وأن اللاعب يستطيع شغل وظيفيتي الجناح والمهاجم الثاني.

وخاض روشوفيل 28 عاماً مع فريقه بريدا الهولندي في الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها.

يذكر ان الظفرة تعاقد خلال اليومين الماضيين مع الثنائي مسعود سليمان قادماً من صفوف النصر ومحمد سيف راشد القادم من دبا.