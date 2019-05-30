شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعلن قائمة الزمالك للقاء الإنتاج الحربي.. وغياب طارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، في العاشرة، مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري الممتاز.

ويغيب عن قائمة الزمالك، طارق حامد وبهاء مجدي وعمر السعيد للإيقاف، بجانب فرحاني ساسي وعماد السيد بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي «محمود عبدالرحيم جنش وعمر صلاح في حراسة المرمي، محمود علاء – محمد عبدالسلام – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغنى – حازم إمام – كماتشو – حمدي النقاز – عبدالله جمعه في الدفاع، محمود عبدالعزيز – محمد حسن – محمود عبدالمنعم كهربا – يوسف أوباما – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – احمد زيزو في الوسط، خالد بو طيب – حميد أحداد في الهجوم».