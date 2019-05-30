حرس الحدود يستدرج بيراميدز فى استاد جهاز الرياضة الليلة...

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جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة من مسابقة الدوري العام مع دقات العاشرة مساءاً حيث يستضيف حرس الحدود نظيره بيراميدز على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة لن تنقصها الإثارة
وكان حرس الحدود قد تعادل مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية بينما فاز بيراميدز على النجوم بهدفين دون رد فى إطار نفس الجولة
ويحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 12 مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 35 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 19 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 30 هدف .
ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود للتمسك بالأمل الأخير للنجاة من شبح الهبوط فلا بديل أمام الفريق سوى الفوز بالمباراتين المتبقتين لضمان البقاء فى دوري الاضواء والشهرة لذا طالب لاعبيه بإستغلال عدم وجود دوافع لدى فريق بيراميدز الذى ضمن المركز الثالث ولا يبحث عن أهداف أخرى بعد ضمان ظهوره فى المسابقات الافريقية لأول مرة فى تاريخ النادى خلال الموسم الجديد مؤكداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث لتنفيذ خطة الهروب من القاع ، على الجانب الأخر ستكون مباراة الليلة هى الظهور الأخير لبيراميدز هذا الموسم ويبحث الارجنتينى رامون دياز المدير الفنى للفريق عن مسك الختام بمواصلة قطار الانتصارات للوصول للنقطة 72 .
وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".
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