شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يعوض غياب طارق حامد فى التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك، فريق الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، الخميس،على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب عن الزمالك الثلاثى طارق حامد وعمر السعيد وبهاء مجدى، للإيقاف، وحرص الجهاز الأبيض على تجهيز يوسف أوباما ومحمد إبراهيم من أجل تواجد أحدهما فى مركز صانع اللعب والأخر بجوار محمود عبد العزيز فى وسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد، فيما سيعود التونسى حمدى النقاز، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة فى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان للإيقاف.

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ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع عبد الله جمعة، ومحمود علاء، ومحمود حمدى الونش، وحمدى النقاز، فى الوسط محمود عبد العزيز زيزو، ومحمد إبراهيم، أمامهم محمود كهربا ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم، وفى الهجوم المغربى خالد بوطيب أو حميد أحداد.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدف.