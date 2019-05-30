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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة المكس..7 أرقام لـ "بيراميدز و الحدود" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير العاشقة للدورى المصرى الموجهة المنتظرة بين فريقا بيراميدز و حرس الحدود و المحدد لها العاشرة مساء اليوم الخميس، على إستاد المكس بالإسكندرية فى الجولة الـ 34 بالدورى .
و يسعى فريق بيراميدز إلى مواصلة الانتصار بعدما نجح فى الفوز على النجوم مؤخرا بهدفين دون رد ، بينما يطمح حرس الحدود فى تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل الأخير مع وادى جلة .
و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " بيراميدز و حرس الحدود " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :
بيراميدز و حرس الحدود
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