شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يعود لتدريبات الأهلي اليوم بعد أداء العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمد شريف لاعب الأهلي للقاهرة اليوم ،الخميس، قادماً من السعودية بعدما سافر إليها قبل 3 أيام لأداء مناسك العمرة.

وغاب شريف عن المشاركة فى مران فريقه اليومين الماضيين الذى أقيم على ملعب التتش بسبب سفره إلى السعودية.

ويتدرب الأهلى يومياً على ملعبه بالتتش لحين وضوح الرؤية بشأن موقفه من استكمال بطولة الدورى التى من المقرر أن يلعب خلالها مباراتى المقاولون والزمالك بعد أمم أفريقيا التى تنطلق فى مصر يوم 21 يونيو المقبل، لكن مسئولى القلعة الحمراء سبق وأعلنوا أنهم لن يستكملوا البطولة حال تأجيل مبارياتهم لبعد أمم أفريقيا.