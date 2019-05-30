هازارد يحسم مستقبله: وداعًا تشيلسي!

ودع الدولي البلجيكي “إدين هازارد” جماهير نادي تشيلسي عقب الفوز العريض الذي قاد الفريق لتحقيقه في نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال مساء اليوم الاربعاء.

وقال هازارد “نعم، لقد حان وقت الوداع، اللعب في الدوري الإنجليزي كان حلمي القديم”، وذلك في حديث خص به قناة بي إن سبورتس فور انتهاء اللقاء الذي جرى في أذربيجان، وشهد تفوق تشيلسي برباعية لهدف، سجل منها هازارد ثنائية بالاضافة لصناعة الهدف الثاني.

وترددت أنباء صباح يوم المباراة عن اتفاق ريال مدريد مع تشيلسي على انفاق مبلغ 120 مليون يورو لاتمام الصفقة عند بداية شهر يونيه، مع منح اللاعب راتبًا أسبوعيًا يفوق الـ 400 ألف يورو.

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وأوضح هازارد خلال حديثه مع القناة البنفسجية من أرض الملعب “اعتقد نعم، قلتها الموسم الماضي بأنني كنت ابحث عن تحدٍ جديد بعد كأس العالم 2018، ولكن الآن أنا انتظر، والموضوع بين إدارة الفريقين”.

وإذا انضم هازارد لكتيبة المدير الفني زين الدين زيدان، سيرحل الويلزي جاريث بيل عن سانتياجو برنابيو بنسبة 100%، وفي الساعات القادمة ستظهر المزيد من الأخبار المؤكدة حول مستقبل الجناح المطلوب في توتنهام ومانشستر يونايتد.