تقرير .. انطلاقة ساخنة لسوق بوروسيا دورتموند

أبرمت إدارة نادي بوروسيا دورتموند أربع صفقات مميزة قبل أيام من بدء الميركاتو الصيفي 2019، من بينهم الجناح الدولي البلجيكي المتطور “ثورجان هازارد” الذي كان ضمن اهتمامات مدرب ليفربول يورجن كلوب مطلع شهر مايو، ليحقق وصيف البوندسليجا انطلاقة ساخنة لسوقه، محاولاً تهدئة أنصاره الغاضبين من خسارة اللقب في الردهات الأخيرة أمام بايرن ميونخ.

ثورجان هازارد كلف انتقاله حوالي 25 مليون يورو من بوروسيا مونشنجلادباخ الذي قضى معه الخمسة مواسم الماضية، والفضل يرجع إلى تسجيله عشرة أهداف وصناعته لـ 12 هدفًا في 33 مباراة لعبها بالبوندسليجا الموسم الماضي.

صاحب الـ 26 عامًا يمتاز بانطلاقات وتسديدات مميزة على الرواق الأيمن ويستطيع اللعب أيضًا على الجهة اليسرى، سواء كجناح مهاجم أو كجناح بخط الوسط، مثله مثل شقيقه الأكبر إدين هازارد لاعب تشيلسي الذي بات على مقربة من الإلتحاق بريال مدريد هذا الصيف نظير 120 مليون يورو وراتب أسبوعي يتجاوز الـ 400 ألف يورو.

ولم يحصل ثورجان هازارد على فرصته مع تشيلسي بعدما انضم رفقة شقيقه مطلع موسم 2013/2012، وأعير إلى نادي زولتي فاريجيم البلجيكي لمدة موسمين، سجل خلالهما 18 هدفًا.

وفي موسم 2015/2014 أعير لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ، ثم انضم لصفوفه في الموسم التالي بعقد دائم مقابل 12 مليون يورو تقريبًا.

وتحول ثورجان من مُجرد لاعب معار إلى أحد أندية وسط الجدول إلى أحد علامات الدوري الألماني في المواسم الثلاث الماضية، فقد سجل 6 أهداف في موسم 2018/2017، وفي الموسم التالي سجل 10 أهداف، وهذا الموسم سجل نفس عدد الأهداف لكن مع تطور واضح بصناعة الألعاب لزملائه.

وتعتقد الصحف الألماني أن انضمام ثورجان هازارد لدورتموند، لم يكن ليحدث لولا تفكير اللاعب الإنجليزي الشاب “سانشو” في العودة إلى الدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر يونايتد الذي أبدى استعداده لانفاق 70 مليون جنيه إسترليني لشرائه، أو العودة إلى ناديه السابق “مانشستر سيتي” الذي يُفكر في الاستغناء عن الألماني “ساني” هذا الصيف.

ظهير بدرجة قدير

في نفس الأسبوع الذي شهد انضمام ثورجان هازارد، قام بوروسيا دورتموند بالتعاقد مع الظهير الأيسر الألماني “نيكو شولز” من هوفنهايم.

وأنفق دورتموند حوالي 28 مليون يورو للتعاقد مع صاحب الـ 26 عامًا، ليحقق هوفنهايم ربحًا ضخمًا وصل لـ 22 مليون يورو، حيث ضم اللاعب من بوروسيا مونشنجلادباخ في عام 2017 مقابل ستة ملايين يورو!.

وصنع شولز ستة أهداف في الدوري الألماني الموسم الماضي من 30 مباراة، وصنع هدفًا في خمس مشاركات مع فريقه بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى صناعته لهدفين من مباراتين في كأس ألمانيا.

وشارك شولز لمدة دقيقة في ودية ألمانيا وصربيا بنهاية شهر مارس الماضي، لكنه لعب لـ 90 دقيقة في مباراة هولندا بتصفيات كأس أمم أوروبا 2020، والتي شهدت تسجيله لهدف فوز ألمانيا بنتيجة 3/2 في الدقيقة الأخيرة بأمستردام.

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جوهرة ليفركوزن

حرص لوسيان فافر على دعم أطراف الملعب بلاعب جديد يستطيع تأدية دور الجناح الأيمن والأيسر بنفس القوة، وأمامه مستقبل مشرق، ألا وهو جوليان براندت.

صاحب الـ 23 عامًا تألق على مدار المواسم الست الماضية منذ تصعيده للفريق الأول لنادي باير ليفركوزن عام 2014، عندما شارك في 12 مباراة.

ويُسجل جوليان براندت بصفة دائمة في البوندسليجا منذ موسم 2015/2014، بمعدل 4 إلى 9 أهداف موسمية.

ابن أكاديمية فولفسبورج سجل 7 أهداف وصنع 14 هدفًا في 33 مباراة هذا الموسم، وسجل 9 أهداف من 34 مباراة في الموسم الذي سبقه.

ويعي لوسيان فافر خطورة مواصلة الاعتماد على جوتسه ورويس، بسبب كثرة تعرضهما للإصابات، ولهذا اتجه نحو ضم ثورجان هازارد وبراندت لتحقيق الاستقرار وتقوية دكة البدلاء التي خانته في الردهات الأخيرة من الموسم الحالي، ما أدى لخسارته لقب الدوري أمام بايرن ميونخ بعدما كان الفريق المتصدر على طول الخط!.

ودفع دورتموند حوالي 30 مليون يورو لضم اللاعب من ليفركوزن، وهو انتصار كبير بالنسبة للنادي الأصفر، حيث ارتفعت القيمة السوقية لجوليان في الأشهر القليلة الماضية لتصل إلى 50 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

واكتسب جوليان بعض الخبرات الأوروبية هذا الموسم، عندما شارك في 7 مباريات مع ليفركوزن ببطولة الدوري الأوروبي، سجل خلالهم هدف وصنع هدفين.

خليفة حكيمي

عاد بوروسيا دورتموند للتنقيب عن ظهير أيمن في الملاعب الإسبانية، ولم يجد أفضل من ظهير برشلونة “خاومي موري باوزا” ليكون خليفة الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي اختار العودة إلى فريقه “ريال مدريد” بقطع إعارته بعد أن قضى موسم واحد ناجح للغاية مع دورتموند.

ويجيد خاومي موري باوزا كجناح أيمن متأخر في خطة 3-5-2، وفي خطة 4-4-2، ما سيعزز خيارات المدرب لوسيان فافر على تلك الجهة.

وكان خاومي أحد العناصر الرئيسية التي قادت إسبانيا للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا للناشئين عام 2017، كما ساهم في تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب تحت 19 عامًا بموسم 2018/2017.

لكن صاحب الـ 19 عامًا لا يرى أي مستقبل مع برشلونة في الفترة القادمة بسبب اعتماد النادي على الأجانب، ولإصرار المدير الفني فالفيردي على اللعب بمتوسط الميدان “سيرجيو روبرتو” في الجهة اليمنى.

وشهد الموسم الماضي صناعة خاومي لثلاثة أهداف في 5 مباريات لعبهم مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا للشباب، جميعهم كانوا أمام مانشستر سيتي في المباراة التي انتهت بخسارة البرساة 5/4 بذهاب الدور نصف النهائي.