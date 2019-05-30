رسميًا | سام آلارديس يوقع لنادي أكسفورد يونايتد

وقع قلب الدفاع الإنجليزي اليافع “سام آلارديس” لنادي أكسفورد يونايتد، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية (ليج وان)، بعد أن قضى العامين الماضيين بين صفوف نادي بوري.

سام آلارديس /18 عامًا/ نشأ في أكاديمية مانشستر يونايتد، لكنه لم يمثل فريق الشباب، وفضل الرحيل إلى بوري قبل عامين.

سام هو حفيد المدير الفني الإنجليزي الشهير “سام آلارديس” البالغ من العمر 64 عامًا، والذي اعتزل عقب اتهامه بتلقي رشوة لتسهيل بعض الصفقات المشبوهة في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل توليه مسؤولية تدريب منتخب إنجلترا الأول.

وولد سام آلارديس في مدينة بولتون مطلع الألفية الجديدة، حين كان جده يقدم أفضل مستوياته الفنية مع فريق المدينة بالدوري الإنجليزي الممتاز، مع أساطير أمثال جي جي أوكوتشا وإيفان كامبو وفرناندو هييرو.

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وقال سام للموقع الرسمي لأكسفورد يونايتد “لا يهم كثيرًا مَن يكون جدي. إذا كنت جيدًا بما فيه الكفاية، فأنت جيد بما يكفي، وسوف يعرف الناس الاسم طالما ألعب بالطريقة الخاصة بي وأبذل قصارى جهدي، فلا بأس بذلك”.

ويسير سام على خطى أفراد عائلته، فقد كان والده “كريج” مدافعًا أيضًا، ويقول اللاعب “كرة القدم جزء لا يتجزأ منا، هكذا نشأت وأنا أحب الدفاع، لقد تدربت على توقع الكرة، وهذا الجزء المفضل لدي في اللعبة، يمكنني اللعب كظهير مهاجم، ولكن منطقة قلب الدفاع هي الأولوية الرئيسية بالنسبة لي”.

وعن مسيرته مع مانشستر يونايتد “انضممت إلى النادي عندما كنت في التاسعة من عمري، وأمضيت هناك سبع سنوات، لكنني قررت بعدها الذهاب إلى نادي بوري بعدما تجاوزت الـ 16 عامًا، استمتعت حقًا بوقتي هناك، وأعتقد أنني تطورت كلاعب وكرجل، هذا ساعدني على كسب الثقة، لكن يجب أن أحصل على فرصة هذا الموسم لإثبات ما يمكنني فعله”.

وختم “أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى أكسفورد، إنها الخطوة التالية في حياتي المهنية، حيث قضيت عامين جيدين مع بوري، أنا سعيد بالتقدم وكسب أول عقد احترافي في مسيرتي، إنها خطوة كبيرة لأنها بعيدة عن منزلي، لكن هذا ما عليك القيام به إذا كنت ترغب في الحصول على وظيفة في كرة القدم، هدفي هو الاستمرار في التطور والتقدم، وسنرى إلى أي مدى يمكنني الذهاب، وإلى أي مدى يمكن أن يذهب أكسفورد أيضًا”.

ويُشرف على تدريب أكسفورد يونايتد، المدرب الشاب “كارل روبنسون” صاحب الـ 38 عامًا، والذي استطاع في بداية موسم 2015/2014 هزيمة مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عندما كان مديرًا فنيًا لنادي ميلتون كينز دونز.