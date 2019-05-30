رياضة | ساديو ماني يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي علي الأنباء المتداولة حول انتقاله لصفوف ريال مدريد الصيف القادم.

وصرح ماني لصحيفة "جارديان" البريطانية: "الانتقال لريال مدريد؟ بالنسبة لي الشيء الأهم هو ليفربول وأنا سعيد هنا ولكن من دواعي سروري أن يريدني فريقا مثل ريال مدريد، لكن نحن ليفربول ويمكننا الفوز على الفرق الكبيرة.

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وتابع: "هذا دائمًا ما يكون جزءا من كرة القدم لذا يتعين علينا التعامل معه ولكن أهم شيء بالنسبة لي هو ليفربول وأنا سعيد هنا، والآن نحن نستعد لإحدى أكبر المباريات للنادي والمشجعين واللاعبين أيضا، لذلك دعونا نركز على هذه المباراة أولاً ونفوز بها".

وعن نهائي دوري الأبطال قال: "أعتقد أنه أمر لا يصدق أن أشارك في نهائي آخر وأنا إيجابي للغاية، ونعلم أنه كان لدينا أهداف آخرى فأردنا الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، ولم نفز بالدوري لكن لا يزال أمامنا مباراة على اللقب، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".

واختتم تصريحاته: "أعتقد أننا تعلمنا الكثير من نهائي الموسم الماضي والآن يمكننا استخدام ذلك للحصول على ما نريد ونحن نعرف كيف نتعامل مع هذا الوضع الآن".