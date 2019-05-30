رياضة | ريال مدريد يهدد برشلونة في صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يهدد برشلونة في صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الاسباني يستعد للدخول في سباق التعاقد مع المدافع ماتياس دي ليخت قائد أياكس أمستردام الهولندي بقوة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، منح إدارة ناديه الضوء الأخضر من أجل التعاقد مع ماتياس دي ليخت، بهدف تعويض الرحيل المحتمل لقائد الفريق سيرجيو راموس في الصيف القادم.

ويحظي ماتياس دي ليخت باهتمام عدة أندية ترغب في ضمه في مقدمتها برشلونة، لكن وكيل أعمال اللاعب يحاول إرساله إلى أحد الأندية الأخرى من خلال رفع قيمة التعاقد الخاصة به، وهو الأمر الذي سيتحقق مع اقتحام ريال مدريد بصورة رسمية سباق التعاقد مع دي ليخت.

كما ترغب أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الايطالي وبايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع دي ليخت، لكن برشلونة كان قريباً بشدة من حسم الصفقة مقابل (75) مليون يورو، قبل أن يشترط وكيل أعمال اللاعب الحصول على مبلغ أكبر من أجل نقله إلى كتالونيا.