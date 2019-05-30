رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق الإنتاج الحربي يوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة الإنتاج الحربي ضد فريق الزمالك على استاد "بتروسبورت" وذلك يوم الخميس والموافق 30 مايو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وستنقل مواجهة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث وفي رصيده 66 نقطة، في المقابل يقع فريق الإنتاج الحربي في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الإنتاج الحربي ضد الزمالك في الأسبوع الحادي والثلاثون من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.