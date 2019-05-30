رياضة | 9 معلومات لا تعرفها عن سكومينا "حكم نهائي دوري أبطال أوروبا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 معلومات لا تعرفها عن سكومينا "حكم نهائي دوري أبطال أوروبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة النهائية بين ليفربول وتوتنهام ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسندت لجنة الحكام المباراة لطاقم تحكيم من سلوفينيا بقيادة الحكم دامير سكومينا صاحب الشارة الدولية منذ عام 2003.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول وتوتنهام في المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل اتلتيكو مدريد الإسباني في الأول من يونيو المقبل.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي أهم المعلومات عن سكومينا ..

- ولد دامير سكومينا في 5 أغسطس 1976 بمدينة كوبر بسلوفينيا.

- يبلغ طول سكومينا 185 متر ووزنه 83 كجم.

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- في 1992، بدأ سكومينا ممارسة التحكيم وبدأ بالتحكيم في دوري الدرجة الأولى عام 2000 حتى حصل على الشارة الدولية من الفيفا في 2003.

- يعمل سكومينا كمدير سياحي بجانب مهنة التحكيم.

- يتحدث سكومينا 3 لغات، السلوفينية والإنجليزية والإيطالية.

- يمارس سكومينا كرة القدم وكرة السلة والسباحة.

- يحب سكومينا مشاهدة الأفلام.

- أدار سكومينا مباريات في يورو 2003 بالبرتغال تحت 17 عامًا ويورو 2005 بشمال أيرلندا تحت 19 عامًا ويورو 2007 بهولندا تحت 21 عامًا وأولمبياد 2008 ببكين بالإضافة إلى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

- أدار سكومينا مباراة المركز الرابع في يورو 2005 ونهائي يورو 2007.