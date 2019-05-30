رياضة | ما لا تعرفه عن ملعب واندا ميتروبوليتانو "معقل نهائي دوري أبطال أوروبا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لا تعرفه عن ملعب واندا ميتروبوليتانو "معقل نهائي دوري أبطال أوروبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية في الأول من الشهر المقبل إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

ملعب واندا ميتروبوليتانو هو الملعب الخاص بأتلتيكو مدريد والذي يخوض عليه الفريق الأول مبارياته سواء محلية أو قارية.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي بعض المعلومات عن استاد واندا ميتروبوليتانو مستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ..

- بدأ العمل في بناء الاستاد عام 1990 وتم افتتاحه في 6 سبتمبر 1994.

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- تم تجديد الاستاد في 2017 وأعيد افتتاحه في 16 سبتمبر 2017.

- تكلف بناء الاستاد 45 مليون يورو عام 1990، و240 مليون يورو في 2017.

- تبلغ مساحة الاستاد 105 متر × 68 متر

- تبلغ سعة الاستاد 67829 متفرج

- شهدت مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في 9 فبراير 2019 في الدوري أكبر عدد حضور جماهيري في تاريخ الاستاد، حيث يبلغ عدد الحضور 67804 متفرج.