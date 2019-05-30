جروس يعلن قائمة الزمالك استعدادا للقاء الإنتاج

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٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ ص جروس أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، في العاشرة من مساء الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة. وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي كلا من: محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغنى - حازم إمام - كماتشو - حمدي النقاز - عبد الله جمعه - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - أيمن حفني - إبراهيم Advertisements وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي كلا من: محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغنى - حازم إمام - كماتشو - حمدي النقاز - عبد الله جمعه - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - أيمن حفني - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - أحمد زيزو - خالد بو طيب - حميد أحداد. وشهدت القائمة غياب عمر السعيد وطارق حامد وبهاء مجدي بسبب الإيقاف. وتقرر تعيين طاقم حكام يوناني لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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