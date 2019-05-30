انت الان تتابع هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي: حان الوقت لتحد جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٦ م

هازارد

أخيرًا أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيله عن ناديه، وخوض تحدٍّ جديد في الفترة المقبلة، معلقًا: أتصور أنها لحظة الوداع، لكن في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل على أية حال». وارتبط اسم هازارد طيلة الأسابيع الماضية، بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث أفادت تقارير صحفية عديدة، بأن الاتفاق قد تم مع اللاعب وناديه، وينتظر الطرفان فقط حتى نهائي الدوري الأوروبي -الذي حسمه البلوز بقيادة هازارد بنتيجة 4-2- للإعلان عن إتمام الصفقة.

وأكد هازارد في تصريحات عقب المباراة، نقلتها قناة beIN SPORTS، أن فريقه خاض موسمًا صعبًا وقاسيًا، وكان ختامه سعيدًا بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي، موضحًا أنه يعتقد بأنها نهاية جيدة له. وتابع: «قمنا بإنجاز كبير ولم أكن أنا الوحيد الذي قدم مستوى جيدا، فكل عائلة تشيلسي قدمت موسمًا رائعًًا، ولم نكن

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