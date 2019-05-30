شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ ينشر صورة له مع مجلس إدارة بيراميدز: انتظروا المفاجآت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادى بيراميدز صورة تجمعه بأعضاء مجلس إدارة فريقه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

مجلس بيراميدز وعلق آل الشيخ على الصورة "في اجتماع مهم مع اعضاء مجلس ادارة بيراميدز.. وضعنا خطة الموسم القادم ستكون هناك مفاجآت مهمة شكراً أخواني الحاضرين ".

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