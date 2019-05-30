شكرا لقرائتكم نتائج الدور قبل النهائى لدورة نادى الصيد برعاية الخليج 365... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت دورة نادى الصيد الرمضانية برعاية "الخليج 365" فعاليات اليوم 21، حيث جاءت نتائجه كالتالى.. فوز الأحلام على الزملكاوية 2 / 1 فوز يوسف المنياوي علي مدرسة عاشور 2 / 1 وصعد الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية المنتظرإقامتها يوم الجمعة ويلتقى الزملكاوية مع مدرسه عاشور لتحديد المركزين الثالث والرابع اليوم الخميس 30 / 5

مواليد 2003 فوز أحمد ماهر على كريم شحاتة بضربات الترجيح 2 / 0 فوز أحمد ماهر على كريم شحاتة بضربات الترجيح 2 / 0 فوز أولاد عادل برعى على عبدالله عويس 1 / 0 Advertisements وصعد الفريقان للمباراة النهائية يوم الجمعة وتقام اليوم الخميس مباريات تحديد الثالث والرابع

السن المفتوح فوز نجوم حيدر علي أبو سريع فوز نجوم حيدر علي أبو سريع 1 / 0 بضربات الترجيح فوز عوف علي علاء أيوب 2 / 0 بضربات الترجيح، وصعد الفريقان الفائزان للنهائي غدا الجمعة. وستقام اليوم الخميس مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع مواليد 2009 بين كل من مدرسه عاشور مع ترانس فورما

مواليد 2007 محمود هيبة مع النجوم

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