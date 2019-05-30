شكرا لقرائتكم 150 ألف جنيه مكافأة فورية للاعبى الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 150 ألف جنيه مكافأة فورية من الزمالك للاعبيه أكد الإعلامى مدحت شلبي حصول لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على مكافأة فورية قدرها 150 ألف جنيه قيمة نصف المكافأة التى تنص عليها لائحة النادي. أضاف مدحت شلبي عبر برنامجه مساء الأنوار المذاع عبر قناة النيل سبورت أن اللاعبين تسلموا المبلغ على أن يحصلون على باقى المكافأة عقب انتهاء مباراة الانتاج الحربي. Advertisements وفاز نادي الزمالك ببطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية على حساب نهضة بركان المغربي فى المباراة التى أقيمت الأحد الماضى بملعب استاد برج العرب. ويلتقى الزمالك ضد الانتاج الحربي فى واحدة من مباريات البطولة المؤجلة بالدوري الممتاز للفريق الأبيض بسبب مشاركته الايجابية فى البطولة الإفريقية.

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