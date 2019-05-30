الأهلى يتراجع عن ضم كودجو فى انتقالات الميركاتو الصيفي

كتب فتحى الشافعى ومحمد عراقى

يدرس مسئولو النادي الأهلي، بجدية التراجع عن ضم التوجولي كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي رغم أن النادي كان قد فتح خطوط اتصالات مع اللاعب الذى قدم عروضاً جيدة مع ناديه خلال بطولتي الدوري المغربي والكونفدرالية التى خسرها نهضة بركان أمام الزمالك في المباراة النهائية .

وقال مصدر في النادي الأهلي، أن الجهاز الفني الاحمر لم يقتنع بقدرات كودجو بالشكل الذى يستحق أن يتعاقد معه النادي، لاسيما وأن اللاعب تلقي عدة عروض مغرية خلال الفترة الماضية أبرزها من الزمالك وعرض أخر بمقابل مالي كبير للغاية من...