شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 8 سنوات.. أحمد حمدى ينضم لمنتخب السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم أحمد حمدى لاعب منتخب السلة، إلى معسكر الفراعنة ، بعد عودته من أمريكا و جورجيا حيث كان يدرس بدورى الجامعات الامريكية ، و جورجيا
وكان اخر ظهور لحمدى مع منتخب السلة منذ 8 سنوات ، حيث كان يجد صعوبة فى الانضمام للفراعنة بسبب انشغاله مع الجامعات التى يدرس ويلعب بها .
ويبلغ حمدى 26 عاما ، حيث أنه مواليد 1993 ، ومن المقرر أن ينضم لمعسكر الفراعنة فى القاهرة ، استعدادا للمشاركة فى التصفيات الأفريقية
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