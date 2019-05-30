شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 8 سنوات.. أحمد حمدى ينضم لمنتخب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم أحمد حمدى لاعب منتخب السلة، إلى معسكر الفراعنة ، بعد عودته من أمريكا و جورجيا حيث كان يدرس بدورى الجامعات الامريكية ، و جورجيا

وكان اخر ظهور لحمدى مع منتخب السلة منذ 8 سنوات ، حيث كان يجد صعوبة فى الانضمام للفراعنة بسبب انشغاله مع الجامعات التى يدرس ويلعب بها .

ويبلغ حمدى 26 عاما ، حيث أنه مواليد 1993 ، ومن المقرر أن ينضم لمعسكر الفراعنة فى القاهرة ، استعدادا للمشاركة فى التصفيات الأفريقية