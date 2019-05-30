شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات الترجيح تحدد بطل دوري سوبر اليد بين الأهلي والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق اليد للنادي الأهلي، مع نظيره نادي طلائع الجيش بنتيجة 30 - 30، مع نهاية الوقت الإضافي من الجولة الختامية لدوري سوبر اليد.

ويخوض الفريقان ضربات الترجيح لتحديد الفائز بالمباراة وتحديد بطل المسابقة. يحتاج الأهلي للفوز بفارق 4 أهداف ليتوج بلقب البطولة المحلية ويضمن الصعود رفقة الزمالك لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يسعى الفريق العسكري للفوز باللقاء بأي نتيجة لضمان التتويج.

ويقام اللقاء حاليا على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضربات الترجيح تحدد بطل دوري سوبر اليد بين الأهلي والطلائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.