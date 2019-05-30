شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتراجع عن ضم كودجو فى انتقالات الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو النادي الأهلي، بجدية التراجع عن ضم التوجولي كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي رغم أن النادي كان قد فتح خطوط اتصالات مع اللاعب الذى قدم عروضاً جيدة مع ناديه خلال بطولتي الدوري المغربي والكونفدرالية التى خسرها نهضة بركان أمام الزمالك في المباراة النهائية .

وقال مصدر في النادي الأهلي، أن الجهاز الفني الاحمر لم يقتنع بقدرات كودجو بالشكل الذى يستحق أن يتعاقد معه النادي، لاسيما وأن اللاعب تلقي عدة عروض مغرية خلال الفترة الماضية أبرزها من الزمالك وعرض أخر بمقابل مالي كبير للغاية من الإتفاق السعودي وهو ما جعل الهاجم التوجولي يُبالغ في طلباته المالية حينما إستطلع رأيه مسئولو القلعة الحمراء للانتقال للأهلي الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن إدارة القلعة الحمراء إستقرت بنسبة كبيرة على عدم التعاقد مع المهاجم التوجولي لكنها لم تُغلق الباب نهائياً بل تركته "مفتوحاً" فربما تتغيّر الأوضاع ويدرس الاهلي تجديد المفاوضات بعد فترة خاصة إذا فشل في ضم مهاجم أجنب أفضل منه حسب ما ترغب الإدارة الأهلاوية التى تسعى لضم لاعب قوي يدعم خط الهجوم بعدما تم الإتفاق بنسبة كبيرة على رحيل المهاجم المغربي وليد آزارو.