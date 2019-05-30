ملف الأربعاء.. انتقال تريزيجيه لدوري أوروبي كبير.. وتتويج تشيلسي بالدروي الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الخميس العديد من الأحداث الرياضية الهام التي نستعرضها في التقرير التالي:
أول لقب لساري.. 10 حقائق من تتويج تشيلسي بالدوري الأوروبي أمام أرسنال
اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تصدر بيانا رسميا بشأن أزمة "تايم سبورت"
بالصور.. تشيلسي يحتفل بتتويجه بالدوري الأوروبي على حساب آرسنال
غياب عماد للإصابة وثلاثي الفريق للإيقاف.. تعرف على قائمة الزمالك للإنتاج الحربي
مران الأهلي.. فقرة للعرضيات والتصويب.. جانب خططي.. وتدريبات خفيفة لثلاثي الفريق
تقارير تركية تكشف.. انتقال تريزيجيه إلى نادِ جديد
بسبب الحالات المشابهة لصلاح.. يويفا يطالب بتعديل قانون كرة القدم
فيديو: برباعية مقابل هدف.. تشيلسي بطلاً للدوري الأوروبي على حساب آرسنال
صحيفة: أحد أندية جنوب إفريقيا يفاوض علي ماهر
استعدادًا لنهائي الأبطال.. كين على رأس قائمة توتنهام قبل موقعة ليفربول
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