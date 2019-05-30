اتحاد الكرة يطعن على قرار جريشه

ينتظر اتحاد الكرة نهاية لقاء الإياب بين الترجي التونسي والوداد المغربي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا للضغط لرفع إيقاف الحكم جهاد جريشة الذي استمر6 شهور والسماح له بخوض بطولة أمم أفريقيا.
ويستند اتحاد الكرة في التماسه أن جريشة مشهود له بالكفاءة بجانب أن
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