ينتظر اتحاد الكرة نهاية لقاء الإياب بين الترجي التونسي والوداد المغربي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا للضغط لرفع إيقاف الحكم جهاد جريشة الذي استمر 6 شهور والسماح له بخوض بطولة أمم أفريقيا. 6 شهور والسماح له بخوض بطولة أمم أفريقيا. ويستند اتحاد الكرة في التماسه أن جريشة مشهود له بالكفاءة بجانب أن

حكم تقنية الفيديو في لقاء الذهاب الزامبي جاني سيكازوي هو المسؤول في الأساس عن واقعة إلغاء هدف الوداد خاصة أن سيكازوي كانت له واقعة سابقة لمجاملة الترجي التونسي في لقاء اول اغسطس الانجولي الموسم وتم ايقافه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يطعن على قرار جريشه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.