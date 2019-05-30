رياضة | أعضاء الجبلاية ومميش في ختام الدورة الرمضانية لنادي القناة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعضاء الجبلاية ومميش في ختام الدورة الرمضانية لنادي القناة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فاعليات الدورة الرمضانية الثالثة لنادي القناة بالصالة المغطاه بهيئة قناة السويس بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والفريق أسامة منير نائبه والمستشار يحيي المحجوب رئيس مجلس إدارة نادي القناة وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من القيادات بالهيئة .

وحضر أعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري خالد لطيف وعصام عبد الفتاح ومحمود أبو الوفا، ودينا الرفاعي، إضافة إلى حمزة الجمل المدير الفني لفريق القناة ومحمد حمص المدرب العام، وأشرف عمارة عضو مجلس النواب، وعدد من لاعبي القناة والاسماعيلي القدامي في يوم رياضي رائع .

وقدم الحفل الاعلامي علاء وحيد مدير المركز الإعلامي لنادي القناة وقام بالتعليق علي اللقاء النهائي المعلق الرياضي ناصر ابو طالب .

وفاز فريق المهدي من السويس بالبطولة بعد الفوز علي الحاوي من الاسماعيلية برباعية نظيفة وحصل فريق نورث لاند من الشرقية علي المركز الثالث .