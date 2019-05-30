رياضة | قبل رحيله عن تشيلسي.. ماذا قدم هازارد مع البلوز خلال 7 مواسم ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل رحيله عن تشيلسي.. ماذا قدم هازارد مع البلوز خلال 7 مواسم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق تشيلسي الإنجليزي ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك عقب فوزه على فريق أرسنال بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة اليوروباليج.

واقترب البلجيكي ايدين هازارد لاعب البلوز من الرحيل عن صفوف الفريق، خاصة في الميركاتو الصيفي المقبل إلى نادي ريال مدريد الإسباني، لتدعيم فريق الملكي للموسم الكروي القادم.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه هازارد مع تشيلسي خلال السنوات الأخيرة.

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خاض ايدين هازارد مع نادي تشيلسي 7 مواسم، حيث لعب خلالها 352 مباراة في جميع البطولات، وسجل 110 هدف بقميص البلوز، وصنع 92 هدف لزملائه في الفريق.

ونجح هازارد في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي مرتين، وفاز ببطولة الدوري الأوروبي مرتين أيضاً، وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وبكأس الرابطة الإنجليزية مرة واحدة.

وتوج بافضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي مرة واحدة خلال عام 2014/2015, وتواجد في تشكيلة العام بالبريميرليج في 4 مواسم.