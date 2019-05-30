رياضة | قصة صورة.. الشعب المصري يستخدم تقنية "الڤار" بالدورات الرمضانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصة صورة.. الشعب المصري يستخدم تقنية "الڤار" بالدورات الرمضانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشتهر مصر بالدورات الرمضانية، خلال الشهر الكريم، ولعب الشباب وجميع الاغمار، اللعبة المفضلة، لكافة جموع الشعب المصري، كرة القدم، لذلك اليوم، ظهرت صورة، جذبت جميع المتابعين، لروح كرة القدم الذي يتمتع بها الشعب المصري.

كانت الصورة تتمثل فى وجود رجلين، يشاهدان الكاميرات الخاصة بالملعب من أجل الوقوف على إحتساب أحد الأخطاء ، داخل الملعب الذي يشهد إحدي مباريات الدورات الرمضانية بسوهاج ، بنفس شكل " تقنية الڤار أو الفيديو" المتواجدة داخل ملاعب العالم..

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي، معبرة عن حب جموع الشعب المصري لكرة القدم، وتعبيراً إنها اللعبة الشعبية الأولى فى مصر.