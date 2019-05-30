شكرا لقرائتكم تدريب الذئاب في الجبل الأخضر استعدادا لمواجهة بتروجيت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تدريباته على ملعب الجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، استعداداً لمواجهة بتروجت في الدوري العام.
كان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب قد منح لاعبو الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا وديا برباعية نظيفة خلال المباراة التي اقيمت الثلاثاء الماضي.
ويواجه المقاولون العرب نظيره بتروجت الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة، ويستبقى لذئاب الجبل مباراتين فقط الأولى أمام بتروجت والثانية أمام الأهلي.
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