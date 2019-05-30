شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة اللهجة للاعبي الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التهاون أو التفريط فى نقاط مباريات الدوري المصري الممتاز بعد التتويج باللقب الأفريقي "الكونفيدرالية". وأكد رئيس الزمالك خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، أنه يثق كل الثقة فى قدرتهم على حسم المباريات المقبلة فى البطولة المحلية للتويج بها للتأكيد على أن الزمالك هو الأفضل وصاحب الحق فى التتويج بالبطولات الموسم الجاري. Advertisements وقال مرتضى منصور بالتأكيد أنتم أصحاب الفضل فى التتويج بالكونفيدرالية الافريقية ولا شك أن الفوز بالبطولة أسعد الملايين فى مصر والمنطقة العربية. وأعرب مرتضى منصور عن ثقته فى الحصول على نقاط المباريات المتبقية وبالتلى فى حال التعادل مع النادي الأهلي فى مباراة القمة سيتوج الفريق بالبطولة المحلية لتعود الى ميت عقبة.

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